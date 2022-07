Predeal Forest Run: Peste 1.000 de persoane vor alerga in sprijinul copiilor cu afectiuni oncologice

Peste 1.000 de persoane vor alerga la Predeal Forest Run, in sprijinul copiilor cu afectiuni oncologice.Sambata, 9 iulie, se da startul unuia dintre cele mai asteptate evenimente sportive din judetul Brasov: Predeal Forest Run.Un numar de 1.100 de oameni vor alerga sambata, in cadrul evenimentului caritabil, transmite Agerpres.Anul acesta, pentru a treia editie consecutiva, organizatorii au ales sa sprijine copiii internati in sectiile de oncopediatrie din Brasov."Sa putem alerga din ... citeste toata stirea