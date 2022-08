Predeal: S-a semnat contractul pentru sursa de apa Valea Azugii. Statie de tratare si clorare Valea Azugii. Reabilitare rezervoare Predeal. Statie de pompare Joita

RAJA SA Constanta continua investitiile prevazute in "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA S.A. Constanta, in perioada 2014 - 2020" din cadrul "Programului Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea Infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor", sprijinit financiar de Comisia Europeana.Pe data de 23.08.2022, RAJA SA a demarat Contractul de proiectare si executie lucrari CL ... citeste toata stirea