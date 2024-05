Predeal, Ucea, Bunesti si Chichis: Portile de intrare in judet, readuse la forma initiala

Portalurile care marcheaza limita administrativa a judetului Brasov pe principalele cai rutiere au fost reparate de Consiliul Judetean Brasov, fiind readuse la aspectul lor initial, iar pentru zilele urmatoare e programata receptia lucrarilor.Portile de intrare in judet, a precizat presedintele Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, au fost realizate in anul 2006. "Aceste portaluri au fost proiectate intr-un stil modern si indraznet, cu totul diferit fata de ceea ce exista in alte ... citește toată știrea