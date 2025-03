Predealul, supravegheat video. 130 de camere, 10 pentru identificare auto

Predealul introduce sistemul de supraveghere video al strazilor in vederea cresterii sigurantei populatiei, dar si pentru identificarea mult mai usoara a autorilor unor contraventii sau chiar infractiuni. In vederea realizarii lucrarilor si achizitiei echipamentelor, Primaria a accesat o finantare prin PNRR, iar acum e in cautarea unui prestator. Valoarea totala a investitiei este de 2.803.923,85 lei cu TVA si, in total, ar urma sa fie instalate 130 de camere de supraveghere in statiune.10 ... citește toată știrea