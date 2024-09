Predescu: Bursele sociale sunt acordate discriminatoriu de catre ministrul Ligia Deca

Am asistat cu totii la inceputul unui nou an scolar, copiii cu emotii, invatatorii si profesorii la fel de emotionati, dar si preocupati de noile provocari... Parintii multi dintre ei vizibil ingrijorati de modul in care sistemul educational din Romania care este tot mai departe de un sistem educational performant!De la an la an asistam la o prabusire sistematica a invatamantului romanesc, pornind de la siguranta copiilor in scoli, lipsa cadrelor didactice, sali de clase si scoli nefinalizate, ... citește toată știrea