Predoiu, reactie in scandalul testarii antidrog: MAI a dublat numarul de drug-teste, fata de anul trecut. Pe cele din China le-am scos din uz

Predoiu reactioneaza in controversa testarii antidrog si anunta ca MAI a dublat numarul de drug-teste din Romania fata de anul trecut, iar Politia Romana foloseste tehnologie de varf.Catalin Predoiu contraataca dupa ce i s-a cerut demisia in cazul ordonantei ce schimba Codul Rutier, in scandalul testelor antidrog.Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti ca in Romania a fost dublat numarul de drug-teste, aparate folosite de politistii rutieri pentru depistarea ... citește toată știrea