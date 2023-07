Spatiul Schengen va fi mai puternic si mai functional cu Romania inauntru, sustine ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, si spune ca migratia a scazut, iar granita romana este "bine protejata".Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, afirma ca spatiul Schengen va fi mai puternic si mai functional cu Romania in interior, iar "enclavizarea", separarea tarilor in cadrul Uniunii Europene in problema migratiei reprezinta " cea mai sigura cale spre esec", transmite Agerpres."Se ... citeste toata stirea