Prefectura a dat in judecata Primaria Brasov din cauza chiriilor majorate de la RIAL

Specialistii adusi de primarul Allen Coliban (USR) isi tot dau in petic. La mai bine de un an si jumatate de cand a preluat mandatul, Coliban nu numai ca nu reuseste sa faca ceva concret, dar si modul in care a politizat tot ce tine de Primaria Brasov incepe sa rabufneasca la suprafata.Trecand peste contractele cu incredintare directa unor USR-isti si impunerea unor oameni in fruntea a diverse foruri subordonate municipalitatii (a se vedea cazurile RIAL si Clubul Corona Brasov, unde sunt ... citeste toata stirea