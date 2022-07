Prefectura Brasov: 12 centre de permanenta, in judet, pe perioada caniculara

In contextul prognozelor de temperaturi ridicate din aceste zile, Prefectura Brasov a luat masuri pentru protejarea populatiei de canicula.Prefectura Brasov impreuna cu Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov au participat la o sedinta in vederea evaluarii gradului de pregatire privind combaterea temperaturilor extreme preconizate in perioada urmatoare.Astfel, prefectul judetului Brasov, Mihai Catalin Vasii si directorul executiv al DSP Brasov dr. Claudia ... citeste toata stirea