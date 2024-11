Prefectura Brasov demareaza controale specifice de sarbatori, in piete, magazine si locuri de cazare

Prefectura Brasov demareaza controale in piete, magazine si locuri de cazare, pentru sarbatori linistite.Prefectura Brasov a decis in sedinta de vineri, constituirea comandamentelor judetene pentru asigurarea starii de sanatate a populatiei in perioada sarbatorilor de iarna si pentru verificarea transporturilor de pomi de Craciun.Cele doua proiecte de hotarare au fost aprobate prin votul unanim al membrilor Colegiului Prefectural.Comandamentul Judetean pentru asigurarea starii de sanatate ... citește toată știrea