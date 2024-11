Pregatiri pentru deszapezirea retelei de drumuri judetene in sezonul de iarna 2024-2025

Consiliul Judetean Brasov a incheiat cele doua contracte subsecvente, in baza Acordurilor-cadru in vigoare din anul 2021, vizand executia lucrarilor de intretinere curenta pe timp de vara si iarna a drumurilor judetene. Este vorba despre contractul pentru Lotul Fagaras, incheiat cu SC Diferit AG SRL, al carui pret total este de 28.720.166,15 lei, si cel pentru Lotul Rupea, incheiat cu SC Geiger Brasov SRL, in valoare totala de 27.132.000 lei.Contractele au o durata de un an, respectiv pana in ... citește toată știrea