La cresele din Brasov va fi organizata "Ziua portilor deschise", pe 13 mai, in pregatirea deschiderii inscrierilor, iar pana in 12 mai, brasovenii pot veni cu propuneri de completare a criteriilor suplimentare de departajare.Incep pregatirile pentru inscrierea celor mici la cresele din Brasov. In prezent in municipiu sunt functionale 9 crese, cu 1.070 de locuri.Serviciul care administreaza cresele din Brasov organizeaza "Ziua portilor deschise", in pregatirea deschiderii inscrierilor la ... citeste toata stirea