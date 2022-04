Pregatit de copii, pentru copii: traditie reluata dupa 2 ani de Covid, la Scoala 2 Brasov

Forfota de nedescris, ieri, in curtea Scolii Gimnaziale nr. 2 Diaconu Coresi.Elevii au pregatit cele mai delicioase dulciuri, pe care le-au vandut parintilor, profesorilor si colegilor. Micutii au renuntat la o parte din timpul lor liber sa invete retete si sa aduca pe tarabele din curtea scolii cele mai apetisante prajiturele. "Eu, astazi, am vandut felicitari, ornamente si oua incondeiate, prajituri si turta dulce, oua sub forma de pui care sunt umplute cu dragoste. Am mai vandut si oua din ... citeste toata stirea