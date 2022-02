Prejmer: Se introduce apa pe 22 de strazi, canalizarea pe 24 de strazi

Dupa Feldioara si Harman, Prejmerul este a treia localitate in care Compania Apa Brasov, in calitate de operator regional, va implementa in perioada urmatoare un proiect cu finantare europeana. Astfel, potrivit purtatorului de cuvant al Companiei Apa Brasov, Alina Balatescu, in comuna vor fi extinse si reabilitate retelele de apa (pe o lungime de aproximativ 12,7 km) si canalizare (pe o lungime de aproximativ 12,3 km), valoarea estimata a proiectului fiind de 6,3 milioane de euro, fara TVA. ... citeste toata stirea