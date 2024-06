Prejmerul lanseaza provocarea: prima cursa de karting de 24 de ore din Romania

Circuitul Prejmer Raceway va gazdui, in premiera in Romania, o cursa de karting de 24 de ore. Evenimentul " Transilvania 24h" are in loc in zilele de 6 si 7 iulie si face parte din calendarul campionatului de anduranta Endurance Karting Masters. Pana acum, cele mai lungi curse de karting din Romania au avut sase ore."La fel ca in automobilism, si in karting cea mai cunoscuta cursa de 24 de ore este cea de la Le Mans. Am inceput cu Endurance Karting Masters in 2021 si cred ca anul acesta este ... citește toată știrea