Premiera in Romania! Campionatul European de Mountain Bike din 2024 va avea loc la Cheile Gradistei in judetul Brasov.Campionatul European de Mountain Bike din 2024 va avea loc, in premiera, in Romania, la Cheile Gradistei, cu trei luni inaintea Jocurilor Olimpice de la Paris.Federatia Romana de Ciclism anunta organizarea Campionatului European de Mountain Bike pentru mai multe probe.Campionul european en-titre este romanul Vlad Dascalu, scrie europafm.ro.Campionatului European de ... citeste toata stirea