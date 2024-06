Premiera dupa Revolutie! Procesul electoral suspendat in 22 de judete

Procesul electoral a fost suspendat in 22 de judete, in premiera de cand se organizeaza alegeri in Romania dupa Revolutie. Buletinele de vot au fost puse sub paza jandarmilor.Autoritatea Electorala Permanenta a admis ca procedurile au fost mai complexe si au consumat mult timp, din cauza comasarii alegerilor locale cu cele europarlamentare.Presedintii birourilor ... citește toată știrea