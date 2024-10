Premiera in Europa: vanzarile de masini hibrid depasesc modelele pe benzina

Vanzarile de automobile hibride au atins 32,8% din piata europeana in septembrie, depasind pentru prima data automobilele pe benzina (29,8% din piata, -17,9%), potrivit cifrelor producatorilor publicate marti de asociatia industriei auto europene (ACEA), transmite Le Figaro.Vanzarile (+12,5%) acestor modele (cu un motor pe benzina si o mica baterie electrica care nu trebuie incarcata la priza), si care sunt inca mult mai ieftine decat masinile electrice, au crescut in special in Franta si ... citește toată știrea