Premiera in Romania: Barbat condamnat la inchisoare pentru ca a lovit cu palma posteriorul unei tinere

Premiera in Romania. Un barbat a fost condamnat la 10 luni de inchisoare pentru ca a palmuit o femeie peste fund, pe strada.Un barbat din Neamt va sta 10 luni dupa gratii, pentru ca a lovit cu palma, cu toata forta, posteriorul unei tinere, relateaza Digi24.Cazul de hartuire cu tenta sexuala care s-a petrecut la mijlocul anului 2021, s-a lasat, probabil in premiera pentru Romania, la o condamnare cu inchisoare in regim de detentie.Incidentul s-a petrecut pe o strada, din Suceava in iunie ... citeste toata stirea