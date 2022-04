Premiera in Romania: ghiduri si protocoale pentru transplant de organe si tesuturi

Romania are, pentru prima data, ghiduri si protocoale pentru transplantul de organe si tesuturi, dupa 25 de ani de experienta in domeniu. Specialisti de top le-au elaborat dupa ce au analizat tot ce e mai bun in practica si in legislatia interna si internationala in domeniu. Sunt incluse si criteriile pentru cel mai sensibil punct: cum este ales pacientul care primeste sansa la viata.Zece ghiduri cu tot atatea protocoale au fost realizate, in premiera pentru Romania, printr-un proiect cu ... citeste toata stirea