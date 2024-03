Premiera in Romania: operatie pe creier prin pleoapa

O operatie pe creier prin pleoapa a fost realizata in premiera in Romania, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti. Pacientul, un barbat in varsta de 49 ani, a scapat de crizele de epilepsie care il chinuiau inca din copilarie.Pentru pregatirea acestei interventii de mare complexitate specialistii au apelat la reconstructii tridimensionale, exersand atat in mediul virtual in repetate randuri cat si in cadrul unor cursuri de disectie specializate ce ... citește toată știrea