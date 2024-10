Premiera in UE. Romania introduce licenta pentru absolut toate produsele aduse din Ucraina

Din cauza produselor, in special alimentare, importate la preturi derizorii, Ministerul Agriculturii va introduce o licenta obligatorie pentru absolut orice produs care este adus din Ucraina.Romania a decis sa implementeze masuri impotriva produselor de provenienta din Ucraina care sunt comercializate la preturi de dumping. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat: "Am luat decizia si am introdus in acea ... citește toată știrea