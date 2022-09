Premiera inainte de sezonul gripal: Au venit serurile antigripale mai devreme decat in alti ani

Dupa ani buni in care vaccinurile antigripale ajungeau in teritoriu chiar si in noiembrie sau decembrie, in 2022, vaccinarea antigripala poate incepe chiar inainte de 1 octombrie. Brasovul a primit 25.148 de doze de vaccin antigripal tetravalent, care urmeaza a fi distribuite, de la DSP, in functie de cereri, la medicii de familie, care pot face solicitari incepand de luni, 26 septembrie."Venim de data aceasta cu niste vesti foarte bune, pentru ca deja au sosit primele vaccinuri gripale la ... citeste toata stirea