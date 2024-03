Premiera la Brasov: "Visul", un film de vazut cu ochii inchisi

Pasionatii de film, dar si amatorii de experiente inedite sunt asteptati in 16 martie, de ora 15:00, la Cinemateca Patria din Brasov, la o premiera - proiectia filmului "Visul" (2023, regizat de Catalin Saizescu), in varianta accesibilizata pentru persoanele nevazatoare.Evenimentul este unul destinat atat persoanelor nevazatoare, cat si persoanelor tipice (fara deficiente de vedere), acestea avand ocazia sa experimenteze vizionarea unui film accesibilizat, in care nu se vor mai baza doar pe ... citește toată știrea