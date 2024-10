Premiera medicala la Iasi: Leucemia, tratata cu celule modificate genetic

Premiera medicala la Iasi! O pacienta bolnava de leucemie acuta limfoblastica a primit un tratament inovator cu celule modificate genetic. Procedura a avut loc la Institutul Regional de Oncologie si reprezinta o sansa in plus la viata pentru toti cei care nu mai au nici o speranta. "Terapia celulara CAR-T a fost administrata pacientei acum doua saptamani. In prezent, tanara este externata, se afla acasa si vine periodic la monitorizare", a declarat dr. Angela Dascalescu, coordonatorul ... citește toată știrea