Premiera pentru expozitia itineranta a Jandarmeriei: diorame din care ne putem da seama unde si cand a fost purtata o uniforma

Sosita la Brasov, expozitia itineranta a Jandarmeriei Romane are o premiera: aici, uniformele si manechinele au fost integrate in diorame, astfel incat sa poata fi cunoscuta perioada si zona in care au fost purtate. Muzeul Civilizatiei Urbane din Brasov este cel mai bine pazit din oras, daca este sa ne luam dupa numarul de uniforme de jandarm existente in aceasta perioada in institutie. Expozitia itineranta "Jandarmeria Romana 1850 - 2020", vernisata de Unirea Principatelor, cuprinde ... citeste toata stirea