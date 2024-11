Premiera pentru Romania. Trenurile de calatori pot fi urmarite in timp real

Trenurile de calatori pot fi urmarite in timp real, pe platforma bilete.infofer.roNoua platforma permite ca trenurile de calatori aflate in circulatie sa fie urmarite in timp real.Platforma bilete.infofer.ro ofera, incepand de joi, 14 noiembrie, posibilitatea urmaririi in timp real a pozitiei tuturor trenurilor de calatori de serviciu public aflate in circulatie, inclusiv date privind intarzierile fata de graficul programat, potrivit unui comunicat al Autoritatii pentru Reforma Feroviara ... citește toată știrea