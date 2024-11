Premiere pentru Brasov, in fiecare sfarsit de saptamana

Cea de-a XXI-a editie a Festivalului de Opera, Opereta si Balet a debutat in 2 noiembrie, cu toate biletele vandute pentru primele doua spectacole. Astfel, Gala de Opera s-a jucat cu casa inchisa si la fel va fi pus in scena si Sunetul muzicii", si sambata si duminica, in 9 si 10 noiembrie.Festivalul va programa pe tot parcursul lunii noiembrie, la final de saptamana, spectacole in premiera pentru Brasov, aduse de opere din tara. De altfel, aceasta a fost misiunea organizatorilor inca de la ... citește toată știrea