Premierul Marcel Ciolacu a vizitat, sambata, Targul INDAGRA, iar la final a afirmat ca se analizeaza, in perspectiva bugetului pentru 2024, nevoia de investitii pentru a sprijini agricultorii. In acest context, Ciolacu a vorbit despre necesitatea unui Program Rabla la tractoare."Sa continuam investitiile si, mai ales, sa vedem ce proiecte o sa prindem in viitorul buget al Romaniei, pentru ca in acest moment, dupa cum stiti, am ... citeste toata stirea