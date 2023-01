Premierul liberal Nicolae Ionel Ciuca: ''Putem atinge in 2023 un grad de absorbtie a fondurilor europene de aproximativ 95%, un procent-record pentru Romania''

In anul 2022, Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ionel Ciuca a depus, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, primele doua cereri de plata din cadrul PNRR. Prima, cu o valoare de 2,6 miliarde euro, a fost deja platita de Comisia Europeana. A doua a fost depusa luna trecuta si este acum in procesul de evaluare. Dupa ce va fi aprobata, Comisia va plati Romaniei 2,8 miliarde euro. "Rata de absorbtie a fondurilor europene a crescut in 2022 de la 50% la 71%. Anul trecut, in ... citeste toata stirea