Premiile Culturii la Brasov: O institutie refuza nominalizarea si votul publicului

Premiera in istoria Premiilor Anului in Cultura (PAC) la Brasov! O institutie nominalizata pentru o categorie de premiera refuza acest statut si cere publicului sa nu-i mai acvorde voturi. Este vorba despre Olimpia - Muzeul Sportului si Turismului Montan, sectia Muzeului Judetean de Istorie Brasov, deschisa pe 22 martie 2024."Saptamana trecuta am fost informati ca Olimpia - Muzeul Sportului si Turismului Montan, sectia Muzeului Judetean de Istorie Brasov, deschisa pe 22 martie 2024, a fost ... citește toată știrea