Sculptorul Liviu Mocan este castigatorul Premiului National "Brancusi" 2022 pentru expozitia "Inima Invierii", realizata in Biserica Neagra de la Brasov."Dupa expozitii personale la New York, Chicago, Budapesta sau Reconvilliers, Liviu Mocan a adus la Brasov lucrari care transpun intr-un limbaj sculptural sugestiv impactul Invierii in viata noastra de zi cu zi", a transmis Institutul Cultural Roman.Distinctia va fi decernata in cadrul ... citeste toata stirea