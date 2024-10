Premiul Nobel pentru Medicina 2024, acordat cercetatorilor Victor Ambros si Gary Ruvkun

Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicina 2024 a fost acordat cercetatorilor Victor Ambros si Gary Ruvkun pentru "descoperirea microARN si a rolului sau in reglarea post-transcriptionala a genelor", a anuntat luni Comitetul Nobel.Premiul Nobel din acest an se acorda celor doi oameni de stiinta pentru descoperirea unui principiu fundamental care guverneaza modul in care este reglata activitatea genelor."Informatiile stocate in cromozomii nostri pot fi comparate cu un manual de ... citește toată știrea