Purtatorul de cuvant Vasile Banescu a oferit luni o declaratie catre presa in care explica situatia ecleziastica a comunitatilor de romani ortodocsi din Ucraina."Preotii comunitatilor de etnie romana din Ucraina nu apartin de Patriarhia Romana / Biserica Ortodoxa Romana, ci in mod majoritar de Biserica Ortodoxa Ucraineana ramasa in comuniune cu Biserica Ortodoxa Rusa", a subliniat Vasile Banescu.Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a explicat ca la nivel local persista inca o ... citeste toata stirea