Preotul din Bartolomeu, noul consilier local

Preotul Daniel Ilie Colceriu a depus luni, 28 februarie, juramantul de consilier local. El completeaza astfel locul lasat vacant in grupul PSD de Lucian Patrascu, in urma numirii sale in functia de subprefect al judetului Brasov si a demisiei din Consiliul Local.Daniel Ilie Colceriu este brasovean, are 34 de ani, este casatorit, are un copil si este in prezent preot paroh la biserica "Sfintii Trei Ierarhi" din Bartolomeu, Brasov.In 2019 a devenit doctor in ... citeste toata stirea