Preotul Doru Fuciu de la Parohia ,,Nasterea Maicii Domnului" din Cremona, originar din Victoria, a decedat in dimineata de 29 iulie 2023, dupa ce starea sa de sanatate s-a inrautatit in mod brusc, ceea ce a condus la internarea acestuia intr-un spital din Milano. Parintele Fuciu, in varsta de 53 de ani, era casatorit si avea o fetita, Teofana, in varsta de 14 ani.,,Cu parinteasca durere, aducem la cunostinta ca, in dimineata zilei de 29 iulie a.c., fiul episcopiei noastre si fratele nostru ... citeste toata stirea