Presedintele Consiliului Judetean Brasov, profesor pentru o zi

Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a fost, pentru o zi, in 11 iulie, profesor de comunicare. El a onorat invitatia directorului executiv al Institutului de Studii Populare, Violeta Vijulie, de participat, in calitate de lector, la evenimentul "Scoala de comunicare. Tehnici de comunicare in administratia publica. Riscul populismului"."In administratie, ca in orice alt domeniu de activitate, esential este nu doar sa-ti indeplinesti obiectivele, ci si sa le faci cunoscute ... citeste toata stirea