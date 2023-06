Preluarea Cetatuii Brasovului de catre municipiul Brasov nu ar fi fost posibila fara implicarea presedintelui Consiliului Judetean Brasov. Declaratia a fost facuta de Adrian Vestea, in cadrul postcad-ului "Vorbe sau fapte" difuzat de Kron Cast Media in 7 iunie."Fara mine nu s-ar fi facut. I-am spus-o si colegului meu, domnului primar (Allen Coliban, n.r.) ca abordarea trebuia sa vina sub o alta forma. Nu cred ca mai tine cu proteste, cu jigniri. Oamenii au depasit acele momente. Au fost si ... citeste toata stirea