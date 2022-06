Presedintele Klaus Iohannis anunta o majorare a pensiilor

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca Guvernul va veni cu un plan de crestere a pensiilor.Klaus Iohannis sustine ca in contextul cresterii preturilor este nevoie sa creasca atat pensiile, cat si salariile.Iohannis a explicat ca pensionarii nu trebuie sa plateasca singuri pentru cresterea preturilor si trebuie ajutati sa faca fata.El a precizat ca i se pare rezonabil ca nivelul pensiei sa fie adaptat situatiei de criza."In conditiile in care avem inflatie, avem preturi in ... citeste toata stirea