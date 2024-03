Presedintele PNL Fagaras este Cristian Urs, liberal de peste 14 ani si fost consilier local in Legislativul fagarasean

Dupa o perioada de interimat, organizatia PNL Fagaras are presedinte, incepand de sambata, 16 martie a.c. Conducerea organizatiei judetene PNL Brasov l-a desemnat in functia de presedinte pe Cristian Urs, un liberal cu state vechi in aceasta formatiune politica.,,E un moment insemnat pentru mine. Conducerea PNL Brasov m-a desemnat presedinte al organizatiei PNL Fagaras. Multumesc domnului ministru Adrian Vestea si colegilor liberali pentru increderea pe care mi-au acordat-o. Sunt hotarat sa ... citește toată știrea