Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita presedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski sa intervina pentru revizuirea Legii minoritatilor nationale, care a fost adoptata recent de Rada Suprema a Ucrainei si care afecteaza dreptul copiilor romani din aceasta tara de a invata in limba materna."In discursul sustinut in aprilie in Parlamentul Romaniei, domnul presedinte Volodimir ... citeste toata stirea