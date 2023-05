Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a proclamat victoria duminica dupa-amiaza, in turul doi al alegerilor prezidentiale. Numararea voturilor continua in Turcia, insa rezultatele partiale comunicate de agentia oficiala Anadolu il plaseaza pe Erdogan intr-o pozitie sigura de castigator, obtinand 52,1% din voturi dupa numararea a 99% din buletinele de vot. Adversarul sau, Kemal Kilicdaroglu, a obtinut 47,9% din voturi.Erdogan a vorbit in fata simpatizantilor sai pe plafonul unui autobuz in ... citeste toata stirea