Presiunea Covid inca se resimte pe spitalele din Brasov. La Infectioase, 80% din paturi sunt inca ocupate

Potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica Brasov, numarul pacientilor internati in spital, infectati cu complicatii ale simptomelor COVID se mentine inca destul de mare, desi numarul de cazuri noi este in scadere, incepand de weekendul trecut. Astfel, duminica erau internate 345 de persoane, dintre care 37 la ATI.De exemplu, vineri, la Spitalul de Boli Infectioase Brasov, 80% dintre cele 74 de paturi erau ocupate, insa in precedentele doua saptamani a fost ocupata aproape ... citeste toata stirea