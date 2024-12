Pretul cafelei ajunge la noi recorduri. Pretul la cafeaua Arabica a crescut cu aproape 70% de la inceputul anului

In Brazilia si Vietnam, cei mai mari producatori de cafea din lume, exista ingrijorari tot mai mari cu privire la recolta, relateaza Euronews. Pretul cafelei a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 47 de ani. Acest lucru se intampla din cauza contractelor futures de pe piata materiilor prime (o tranzactie de vanzare/cumparare incheiata in viitor cu un pret fix a unui activ, la o data ulterioara si la un pret negociat in momentul semnarii) pentru cafeaua Arabica ce au ajuns recent la 3,35 ... citește toată știrea