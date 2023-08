Petrom, liderul pietei carburantilor, a crescut din nou preturile la motorina in statiile proprii. Pretul benzinei a ramas nemodificat.Statia Petrom de pe Soseaua Virtutii din Bucuresti, monitorizata de noi in acest an, afiseaza pe data de 8 august 2023 un pret al benzinei standard de 6,93 lei/litru, in timp ce motorina standard se vinde cu 7,09 ... citeste toata stirea