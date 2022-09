Pretul lemnului de foc pentru populatie oscileaza intre 80 si 300 lei/mc in Esara Fagarasului. Unde sunt cele mai mici tarife

Sunt 3 milioane de gospodarii in Romania care folosesc lemnul sau derivatii la incalzire, iar, in mediul rural, 85% dintre gospoarii, respectiv 2,5 milioane sunt total dependente de aceasta sursa. Un proiect de Ordonanta de Urgenta pus in dezbatere publica pe site-ul Secretariatului General al Guvernului plafoneaza pretul lemnelor folosite pentru incalzire la 500 de lei, inclusiv TVA, pe metrul cub, iar pretul peletelor si a brichetelor din lemn se plafoneaza si el la 1.500 lei, respectiv 2.000 ... citeste toata stirea