Preturi mai mari la Zoo Brasov

Consiliul Local Brasov a aprobat in sedinta de plen din 19 februarie noile tarife de la Zoo Brasov, ce vor intra in vigoare de la data de 1 martie. Decizia a fost luata la solicitarea conducerii Gradinii Zoologice Brasov, care a argumentat ca in ultimii ani, cheltuielile de functionare au crescut semnificativ ca urmare a majorarii preturilor la utilitati (energie electrica, gaze, apa/canal, salubritate), materiale de constructii/reparatii, hrana pentru animale, materiale sanitare si medicamente, ... citește toată știrea