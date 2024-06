Preturile alimentelor pentru micul dejun au crescut cu 55% intr-un singur an

Produsele de baza care alcatuiesc un mic dejun tipic s-au scumpit cu 55% intr-un singur an, in urma unor cresteri majore ale preturilor la cacao si carne de porc, potrivit unei analize realizata de platforma de tranzactionare si investitii eToro. Potrivit specialistilor, preturile alimentelor de baza au cunoscut o volatilitate imensa de la pandemie si de la debutul razboiului din Ucraina."Costul produselor de baza care alcatuiesc un mic dejun tipic s-a majorat cu 55% intr-un singur an, in ... citește toată știrea