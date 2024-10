Preturile chiriilor din Romania s-au majorat cu 14% in septembrie 2024. Ce preturi sunt in Brasov

Preturile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orase analizate, orasele cu cele mai multe anunturi de pe platforma, au inregistrat o crestere de 14% de la un an la altul (septembrie 2024 vs. septembrie 2023). In raport cu luna anterioara, preturile au ramas aproape la acelasi nivel, cu o crestere minora de doar 1%."Preturile chiriilor au continuat sa creasca, mai ales odata cu pregatirile de incepere a anului universitar, cand cererea din partea studentilor pentru locuinte in ... citește toată știrea