Preturile petrolului au crescut, joi, cu 1,7%, pe fondul celor mai recente prognoze AIE cu privire la cerere

Preturile petrolului au crescut joi cu 1,7% deoarece Agentia Internationala pentru Energie (AIE) a anticipat o piata cu o oferta mai stransa in 2024 si si-a marit estimarea cu privire la cresterea cererii de petrol in acest an, transmite agentia Reuters, citata de News.ro.Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna mai au crescut cu 1,45 dolari, sau cu 1,7%, la 85,48 dolari pe baril, dupa ce in timpul tranzactiilor au atins un maxim de 85,53 dolari, cel mai mare de la inceputul lunii ... citește toată știrea